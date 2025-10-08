शंघाई, एपी। चौथी वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविक ने थकान और उमस भरी परिस्थितियों को पार करते हुए मंगलवार को शंघाई मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जौमे मुनार को 6-3, 5-7, 6-2 से हराया। दूसरा सेट गंवाने के बाद जोकोविक को चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता पड़ी।

लंबी रैली के अंत में एक फोरहैंड शाट नेट से बाहर भेजने के बाद उन्होंने खुद को कोर्ट पर गिरा दिया और कुछ सेकंड तक आंखों पर हाथ रखकर लेटे रहे। इसके बाद वे धीरे-धीरे उठे और सिर को पैरों के बीच रखकर बैठे रहे, फिर एक ट्रेनर की मदद से अपनी कुर्सी तक पहुंचे।

बने सबसे उम्रदराज खिलाड़ी तीसरे सेट की शुरुआत से पहले उन्हें कुर्सी पर ही इलाज दिया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुनार की सर्विस तुरंत तोड़ दी, जब उनका प्रतिद्वंद्वी 40-15 की बढ़त पर एक आसान ओवरहेड शाट चूक गया। इस जीत के साथ जोकोविक एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए।

वे उस समय रोजर फेडरर से दो महीने बड़े हैं, जब फेडरर ने 2019 में शंघाई में क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। जोकोविक अब रिकार्ड तोड़ 41वें मास्टर्स खिताब की तलाश में हैं। उनका अगला मुकाबला बेल्जियम के जिजू ब‌र्ग्स से होगा। दसवीं वरीयता प्राप्त होल्गर रूने ने भी एक कठिन चुनौती को पार किया, उन्होंने फ्रांस के बड़े सर्वर जियोवानी मपेट्शी पेरिकार्ड को 6-4, 6-7 (7), 6-3 से पराजित किया।