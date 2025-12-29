'बैटल आफ द सेक्सेस' में निक किर्गियोस ने सबालेंका को हराया, खेल के बजाए मनोरंजन के लिए याद किया जाएगा मैच

दुबई, एपी: टेनिस जगत के नवीनत टूर्नामेंट 'बैटल आफ द सेक्सेस' यानी महिला व पुरुष खिलाड़ी के बीच मुकाबले में रविवार को विंबलडन 2022 के उपविजेता निक किर्गियोस ने विश्व की नंबर एक महिला खिलाड़ी एरिना सबालेंका को 6-3, 6-3 से हरा दिया।

यह प्रदर्शनी मैच लैंगिक समानता के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण के बजाय हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए याद किया जाएगा। मैच के दौरान दोनों खिलाड़ी आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे। इस दौरान कुछ अंडर आर्म सर्विस भी देखने को मिलीं।

मस्ती के मूड में दिखीं सबालेंका दुबई के 17,000 सीटों वाले कोका-कोला एरीना में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए टाइम आउट के दौरान सबालेंका का नृत्य भी देखने को मिला। इस मुकाबले के सबसे महंगे टिकट करीब 72 हजार (800 डालर) में बिके। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी किर्गियोस ने कलाई और घुटने की चोटों के कारण पिछले तीन वर्षों में केवल छह टूर-स्तरीय मैच खेले थे, लेकिन इस मैच में वह कई बार अपनी क्षमता के अनुरूप खेलते हुए दिखाई दिए।