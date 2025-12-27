ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेलेंगे जैक ड्रेपर, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

लंदन, एपी। चोटिल होने के कारण विंबलडन के बाद से केवल एक टेनिस मैच खेलने वाले जैक ड्रेपर अगले महीने होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी वापसी नहीं कर पाएंगे। बाएं हाथ में चोट (बोन ब्रूजिंग) के कारण ड्रेपर का 2025 सत्र समय से पहले ही समाप्त हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

24 वर्षीय ब्रिटिश खिलाड़ी ने शुक्रवार को एक्स पर जारी एक वीडियो में कहा कि दुर्भाग्य से, मेरी और मेरी टीम की यह निर्णय हुआ है कि इस साल हम आस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। यह फैसला लेना वाकई बहुत कठिन था। आस्ट्रेलिया एक ग्रैंड स्लैम है और हमारे खेल के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक है।

मैं रिकवरी के अंतिम चरण में उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, यह चोट मुझे काफी समय से परेशान कर रही है। मैं रिकवरी के अंतिम चरण में हूं, लेकिन इतने जल्दी पांच सेटों के मैच में वापसी करना फिलहाल समझदारी भरा फैसला नहीं लगता।