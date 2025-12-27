ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेलेंगे जैक ड्रेपर, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

Language
    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:05 PM (IST)

    24 वर्षीय ब्रिटिश खिलाड़ी ने शुक्रवार को एक्स पर जारी एक वीडियो में कहा कि दुर्भाग्य से, मेरी और मेरी टीम की यह निर्णय हुआ है कि इस साल हम आस्ट्रेलिया ...और पढ़ें

    जैक डेपर नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन। फाइल फोटो

    लंदन, एपी। चोटिल होने के कारण विंबलडन के बाद से केवल एक टेनिस मैच खेलने वाले जैक ड्रेपर अगले महीने होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी वापसी नहीं कर पाएंगे। बाएं हाथ में चोट (बोन ब्रूजिंग) के कारण ड्रेपर का 2025 सत्र समय से पहले ही समाप्त हो गया।

    24 वर्षीय ब्रिटिश खिलाड़ी ने शुक्रवार को एक्स पर जारी एक वीडियो में कहा कि दुर्भाग्य से, मेरी और मेरी टीम की यह निर्णय हुआ है कि इस साल हम आस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। यह फैसला लेना वाकई बहुत कठिन था। आस्ट्रेलिया एक ग्रैंड स्लैम है और हमारे खेल के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक है।

    मैं रिकवरी के अंतिम चरण में

    उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, यह चोट मुझे काफी समय से परेशान कर रही है। मैं रिकवरी के अंतिम चरण में हूं, लेकिन इतने जल्दी पांच सेटों के मैच में वापसी करना फिलहाल समझदारी भरा फैसला नहीं लगता।

    ड्रेपर ने अगस्त में यूएस ओपन के दूसरे दौर का मैच बीच में छोड़ दिया था और इसके तुरंत बाद अपना सत्र समाप्त करने का फैसला किया। जुलाई में विंबलडन के दूसरे दौर में उन्हें मारिन सिलिक के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 12 जनवरी से मेलबर्न में होगी।