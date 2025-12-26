नीरज चोपड़ा का वेडिंग रिस्पेशन: दिखा दोनों का रॉयल लुक, पत्नी हिमानी की ड्रेस पर टिकी सबकी नजर; होटल में ऐसे ली एंट्री
ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर का विवाह रिसेप्शन करनाल के द ईडन हॉल होटल में आयोजित हुआ। मुंबई की कंपनी ने इस भव्य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, करनाल। ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता और सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल (मानद) नीरज चोपड़ा और टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर की शादी की रिसेप्शन का आयोजन हाईवे पर स्थित द ईडन हॉल होटल में हुआ।
आयोजन की जिम्मेदारी मुंबई की एक कंपनी को सौंपी गई थी। मेहमानों के बीच नीरज और उनकी पत्नी हिमानी ने हाथ में हाथ डालकर एंट्री ली। उनकी एंट्री का पहला वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। नीरज ने इंडो-वेस्टर्न ड्रेस, जबकि हिमानी ने मैरून कलर के डिजाइनर लहंगा-चोली पहना है।
नीरज ने अपने आउटफिट के साथ मैचिंग मरून पॉकेट स्क्वेयर का इस्तेमाल किया। बिखरे बालों का स्टाइल उनकी सहज शख्सियत को और निखार रहा था।
नीरज चोपड़ा ने 16 जनवरी 2025 को सोनीपत की टेनिस प्लेयर हिमानी मोर से हिमाचल प्रदेश के सोलन के एक रिसार्ट में शादी की थी। रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।