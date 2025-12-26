नीरज चोपड़ा का वेडिंग रिस्पेशन: दिखा दोनों का रॉयल लुक, पत्नी हिमानी की ड्रेस पर टिकी सबकी नजर; होटल में ऐसे ली एंट्री

जागरण संवाददाता, करनाल। ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता और सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल (मानद) नीरज चोपड़ा और टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर की शादी की रिसेप्शन का आयोजन हाईवे पर स्थित द ईडन हॉल होटल में हुआ।

आयोजन की जिम्मेदारी मुंबई की एक कंपनी को सौंपी गई थी। मेहमानों के बीच नीरज और उनकी पत्नी हिमानी ने हाथ में हाथ डालकर एंट्री ली। उनकी एंट्री का पहला वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। नीरज ने इंडो-वेस्टर्न ड्रेस, जबकि हिमानी ने मैरून कलर के डिजाइनर लहंगा-चोली पहना है।