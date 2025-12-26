Language
    नीरज चोपड़ा का वेडिंग रिस्पेशन: दिखा दोनों का रॉयल लुक, पत्नी हिमानी की ड्रेस पर टिकी सबकी नजर; होटल में ऐसे ली एंट्री

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:22 PM (IST)

    ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर का विवाह रिसेप्शन करनाल के द ईडन हॉल होटल में आयोजित हुआ। मुंबई की कंपनी ने इस भव्य ...और पढ़ें

    वेडिंग रिस्पेशन में नीरज चोपड़ा और पत्नी हिमानी का दिखा रॉयल लुक। फोटो एक्स

    जागरण संवाददाता, करनाल। ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता और सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल (मानद) नीरज चोपड़ा और टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर की शादी की रिसेप्शन का आयोजन हाईवे पर स्थित द ईडन हॉल होटल में हुआ।

    आयोजन की जिम्मेदारी मुंबई की एक कंपनी को सौंपी गई थी। मेहमानों के बीच नीरज और उनकी पत्नी हिमानी ने हाथ में हाथ डालकर एंट्री ली। उनकी एंट्री का पहला वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ। नीरज ने इंडो-वेस्टर्न ड्रेस, जबकि हिमानी ने मैरून कलर के डिजाइनर लहंगा-चोली पहना है।

    नीरज ने अपने आउटफिट के साथ मैचिंग मरून पॉकेट स्क्वेयर का इस्तेमाल किया। बिखरे बालों का स्टाइल उनकी सहज शख्सियत को और निखार रहा था।

    नीरज चोपड़ा ने 16 जनवरी 2025 को सोनीपत की टेनिस प्लेयर हिमानी मोर से हिमाचल प्रदेश के सोलन के एक रिसार्ट में शादी की थी। रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे।