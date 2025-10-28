Dream League of India: दिल्ली ट्रायल्स में 4000 से अधिक खिलाड़ियों ने दिखाई सहभागिता

नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क। भारत की सबसे बड़ी टेनिस क्रिकेट बॉल लीग ड्रीम लीग ऑफ इंडिया (डीएलआई) के दिल्ली ट्रायल्स में पिछले तीन दिनों के दौरान 4000 से अधिक क्रिकेट खिलाड़ियों ने भाग लिया।25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक चले इन ट्रायल्स में जूनियर और सीनियर दोनों ही श्रेणियों में शानदार प्रतिभाएं देखने को मिली। शामिल खिलाड़ियों में कैंसर सर्वाइवर, डॉक्टर, भारतीय सेना के जवानों से लेकर दिल्ली पुलिस के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

ड्रीम लीग ऑफ इंडिया के संस्थापक श्री ऋषभ भाटिया ने ट्रायल्स पर बात करते हुए कहा कि, "दिल्ली ट्रायल्स में इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों का शामिल होना, उनके क्रिकेट के प्रति प्यार का अद्भुत उदाहरण है।अलग-अलग पृष्ठभूमियों से आए इन खिलाड़ियों का टेनिस क्रिकेट के प्रति प्रेम साफ दर्शाता है कि यह लीग वास्तव में लोगों के लिए क्या मायने रखती है।”

पूर्व क्रिकेटर और ड्रीम लीग ऑफ इंडिया के सह-संस्थापक श्री चेतन्या नंदा ने दिल्ली ट्रायल्स की बागडोर संभाली। ट्रायल्स के दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इसका संचालन सुचारू रूप से हो, चयन निष्पक्ष रहे और सभी प्रतिभागियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल तैयार किया जाए। डीएलआई चयन समिति ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, जो अब अगले मूल्यांकन चरण में जाएंगे।