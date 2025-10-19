टेटे में सौमिल का डबल धमाल, अर्चिता भी बनीं चैंपियन

जासं, जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिला टेबल टेनिस (टेटे) संघ के तत्वावधान में आयोजित जिला ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में रविवार का दिन युवा पैडलर सौमिल महतो के नाम रहा। जेआरडी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबलों में सौमिल ने अपने असाधारण खेल का प्रदर्शन करते हुए अंडर-17 और अंडर-19, दोनों बालक वर्गों में खिताबी जीत दर्ज कर दोहरा ताज अपने नाम किया। वहीं, अंडर-19 बालिका वर्ग में अर्चिता डे, अंडर-15 बालिका वर्ग में स्वर्णालि माजी और अंडर-15 बालक वर्ग में शिद्दत राज ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप का खिताब जीता।

रविवार के मुकाबलों के महानायक सौमिल महतो रहे, जिन्होंने दो अलग-अलग आयु वर्गों के फाइनल में प्रवेश किया और दोनों में ही जीत का परचम लहराया। सबसे रोमांचक मुकाबला अंडर-17 बालक वर्ग का रहा, जहां सौमिल ने कड़े संघर्ष में अरुणभ साहा को 3-1 (11-8, 11-9, 6-11, 11-9) से पराजित किया। इसके बाद अंडर-19 बालक वर्ग के फाइनल में भी सौमिल का सामना अरुणाभ से ही हुआ। इस बार सौमिल ने कोई मौका नहीं देते हुए अरुणाभ को सीधे सेटों में 3-0 (11-9, 11-8, 11-3) से हराकर अपना दूसरा खिताब सुनिश्चित किया।

अंडर-19 बालिका वर्ग का फाइनल भी काफी रोमांचक रहा, जिसमें अर्चिता डे ने परलीन भामरा को 3-1 (11-7, 11-3, 9-11, 11-4) से मात देकर खिताब अपने नाम किया। इससे पहले सेमीफाइनल में अर्चिता ने दृश्या सिंह को और परलीन ने अंजलि अग्रवाल को हराया था।

अंडर-15 बालक वर्ग का फाइनल कांटे की टक्कर वाला रहा, जो पूरे पांच सेटों तक चला। इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में शिद्दत राज ने सिद्धांत पांडा पर 3-2 (7-11, 11-5, 11-7, 5-11, 11-8) से रोमांचक जीत दर्ज की। वहीं, अंडर-15 बालिका वर्ग के फाइनल में स्वर्णालि माजी ने स्नेहा प्रिया को एकतरफा मुकाबले में 3-0 (11-5, 11-7, 11-5) से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया।