Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Coco Gauff ने किया अंतिम-4 का दावा मजबूत, सीधे सेटों में जैस्मिन को दी शिकस्त

    By Digital Desk Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:29 AM (IST)

    कोको गॉफ ने डब्ल्यूटीए फाइनल्स में जैस्मिन पाओलिनी को 6-3, 6-2 से हराकर अपनी उम्मीदें फिर से जगा ली हैं। उन्होंने अपनी सर्विस में सुधार किया और पिछले मैच की तुलना में कम डबल फाल्ट किए। इस जीत के बाद अब गॉफ का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका से होगा, जो उनके अगले दौर में पहुंचने का फैसला करेगा। पाओलिनी दो हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    कोको गफ ने डब्ल्यूटीए फाइनल्स में जैस्मिन पाओलिनी को सीधे सेटों में दी शिकस्त

    नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क। Coco Gauff WTA Fin मौजूदा चैंपियन कोको गफ ने डब्ल्यूटीए फाइनल्स में जैस्मिन पाओलिनी को 6-3, 6-2 से हराकर आगे बढ़ने की अपनी संभावनाओं को फिर से जीवित कर लिया। गफ ने अपनी सर्विस में भी सुधार किया और केवल तीन डबल फाल्ट किए, जो उनके पहले मैच में किए गए 17 डबल फाल्ट्स से कहीं कम थे, जब उन्हें जेसिका पेगुला के खिलाफ तीन सेटों में हार झेलनी पड़ी थी। गफ ने कहा कि पहले मैच की तुलना में यह निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यही इस टूर्नामेंट की खूबसूरती है। आपको खुद को साबित करने का एक और मौका मिलता है। अब गफ का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका से होगा, जिससे तय होगा कि वह अगले दौर में पहुंचेंगी या नहीं। वहीं पाओलिनी दो हार के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं।

    सबालेंका ने पेगुला को 6-4, 2-6, 6-3 से हराकर ग्रुप में बढ़त बना रखी है। पाओलिनी इस टूर्नामेंट में सारा एरानी के साथ डबल्स भी खेल रही हैं।

    यह भी पढ़ें- Rohan Bopanna Retirement: रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से संन्यास का किया एलान, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

    यह भी पढ़ें- Dream League of India: दिल्ली ट्रायल्स में 4000 से अधिक खिलाड़ियों ने दिखाई सहभागिता

     