Coco Gauff ने किया अंतिम-4 का दावा मजबूत, सीधे सेटों में जैस्मिन को दी शिकस्त

नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क। Coco Gauff WTA Fin मौजूदा चैंपियन कोको गफ ने डब्ल्यूटीए फाइनल्स में जैस्मिन पाओलिनी को 6-3, 6-2 से हराकर आगे बढ़ने की अपनी संभावनाओं को फिर से जीवित कर लिया। गफ ने अपनी सर्विस में भी सुधार किया और केवल तीन डबल फाल्ट किए, जो उनके पहले मैच में किए गए 17 डबल फाल्ट्स से कहीं कम थे, जब उन्हें जेसिका पेगुला के खिलाफ तीन सेटों में हार झेलनी पड़ी थी। गफ ने कहा कि पहले मैच की तुलना में यह निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव था।