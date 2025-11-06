Coco Gauff ने किया अंतिम-4 का दावा मजबूत, सीधे सेटों में जैस्मिन को दी शिकस्त
कोको गॉफ ने डब्ल्यूटीए फाइनल्स में जैस्मिन पाओलिनी को 6-3, 6-2 से हराकर अपनी उम्मीदें फिर से जगा ली हैं। उन्होंने अपनी सर्विस में सुधार किया और पिछले मैच की तुलना में कम डबल फाल्ट किए। इस जीत के बाद अब गॉफ का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका से होगा, जो उनके अगले दौर में पहुंचने का फैसला करेगा। पाओलिनी दो हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं।
नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क। Coco Gauff WTA Fin मौजूदा चैंपियन कोको गफ ने डब्ल्यूटीए फाइनल्स में जैस्मिन पाओलिनी को 6-3, 6-2 से हराकर आगे बढ़ने की अपनी संभावनाओं को फिर से जीवित कर लिया। गफ ने अपनी सर्विस में भी सुधार किया और केवल तीन डबल फाल्ट किए, जो उनके पहले मैच में किए गए 17 डबल फाल्ट्स से कहीं कम थे, जब उन्हें जेसिका पेगुला के खिलाफ तीन सेटों में हार झेलनी पड़ी थी। गफ ने कहा कि पहले मैच की तुलना में यह निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव था।
यही इस टूर्नामेंट की खूबसूरती है। आपको खुद को साबित करने का एक और मौका मिलता है। अब गफ का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका से होगा, जिससे तय होगा कि वह अगले दौर में पहुंचेंगी या नहीं। वहीं पाओलिनी दो हार के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं।
सबालेंका ने पेगुला को 6-4, 2-6, 6-3 से हराकर ग्रुप में बढ़त बना रखी है। पाओलिनी इस टूर्नामेंट में सारा एरानी के साथ डबल्स भी खेल रही हैं।
