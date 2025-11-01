Rohan Bopanna Retirement: रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से संन्यास का किया एलान, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

गौरतलब है कि बोपन्ना ने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की घोषणा की। उन्होंने अपने प्रशंसकों, परिवार और कोचों का शुक्रिया अदा किया। जिन्होंने उनके लंबे करियर और उनके सफर में उनका साथ दिया।

बोपन्ना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, आप किसी ऐसी चीज को कैसे अलविदा कह सकते हैं, जिसने आपके जीवन को एक अर्थ दिया? 20 वर्षों केअविस्मरणीय सफर के बाद, अब समय आ गया है... मैं आधिकारिक तौर पर अपना रैकेट लटका रहा हूं। यह सब अवास्तविक लगता है। भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि भले ही वह एक खिलाड़ी के तौर पर संन्यास ले रहे हैं, लेकिन टेनिस के साथ उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि कैसे वह छोटे शहरों से आने वाले युवाओं को उनके सपने पूरे करने में मदद करके इस खेल को कुछ वापस देना चाहते हैं।