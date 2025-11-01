Language
    Rohan Bopanna Retirement: रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से संन्यास का किया एलान, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:01 PM (IST)

    दिग्गज भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने सोशल मीडिया पर पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने अपने दो दशक से ज्यादा लंबे टेनिस करियर को अलविदा कह दिया। भावुक पोस्ट में बोपन्ना ने लिखा कि 20 साल के करियर को समाप्त करने का समय आ गया है।

    रोहन बोपन्ना ने टेनिस को कहा अलविदा। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने घोषणा की है कि वह पेशेवर टेनिस से संन्यास ले रहे हैं। नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करने वाले बोपन्ना दो दशक से ज्यादा लंबे करियर के बाद रिटायरमेंट का एलान कर दिया। भारतीय टेनिस के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक बोपन्ना ने इंस्टाग्राम पर अपने फैसले की पुष्टि की।

    गौरतलब है कि बोपन्ना ने आखिरी बार पेरिस मास्टर्स 1000 में पेशेवर रूप से हिस्सा लिया था। जहां उन्होंने अलेक्जेंडर बुब्लिक के साथ जोड़ी बनाई थी। यह जोड़ी जॉन पीयर्स और जेम्स ट्रेसी से 5-7, 6-2, 10-8 से हारकर टूर्नामेंट के राउंड ऑफ-32 से बाहर हो गई थी।

    2017 में जीता फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल का खिताब

    भारत के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में से एक बोपन्ना लगातार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से एक थे। इस अनुभवी खिलाड़ी ने गैब्रिएला डाब्रोवस्की के साथ 2017 फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल खिताब जीता और भारतीय टेनिस से निकलने वाले सबसे बड़े नामों में से एक थे।

    सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

    गौरतलब है कि बोपन्ना ने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की घोषणा की। उन्होंने अपने प्रशंसकों, परिवार और कोचों का शुक्रिया अदा किया। जिन्होंने उनके लंबे करियर और उनके सफर में उनका साथ दिया।

    बोपन्ना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, आप किसी ऐसी चीज को कैसे अलविदा कह सकते हैं, जिसने आपके जीवन को एक अर्थ दिया? 20 वर्षों केअविस्मरणीय सफर के बाद, अब समय आ गया है... मैं आधिकारिक तौर पर अपना रैकेट लटका रहा हूं। यह सब अवास्तविक लगता है। भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है।

    उन्होंने आगे कहा कि भले ही वह एक खिलाड़ी के तौर पर संन्यास ले रहे हैं, लेकिन टेनिस के साथ उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि कैसे वह छोटे शहरों से आने वाले युवाओं को उनके सपने पूरे करने में मदद करके इस खेल को कुछ वापस देना चाहते हैं।