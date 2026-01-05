Language
    कोको गफ ने अमेरिकी टेनिस प्रशंसकों पर की गई टिप्पणियों को किया स्पष्ट, बताया क्या था असली मतलब

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:48 PM (IST)

    कोको गफ ने यूनाइटेड कप मैच से पहले अमेरिकी टेनिस प्रशंसकों पर अपनी पिछली टिप्पणियों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उनका मतलब छोटे देशों के खिलाड़ियों ...और पढ़ें

    एपी, पर्थ: कोको गफ ने सोमवार को युनाइटेड कप के अपने सिंगल्स मैच से ठीक पहले इंटनेट मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने अमेरिकी टेनिस प्रशंसकों को लेकर हाल में की गई अपनी टिप्पणियों का संदर्भ स्पष्ट करने की कोशिश की।

    यह मुद्दा साफ तौर पर ध्यान भटकाने वाला साबित हुआ और मैच भी उनके लिए अच्छा नहीं रहा। विश्व रैंकिंग में नंबर 4 पर काबिज गफ नंबर 42 जेसिका बौजास मानेइरो से 6-1, 6-7 (3), 6-0 से हार गईं। इस जीत के साथ स्पेन ने ग्रुप ए मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अमेरिकी टीम के विरुद्ध 1-0 की बढ़त बना ली।

    ये थी गफ की टिप्पणी

    इसके बाद पुरुष सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स मुकाबले खेले जाने थे। गफ ने मैच से पहले की पोस्ट में कहा कि वह टूर्नामेंट के दौरान पहले की गई अपनी उस टिप्पणी का जिक्र कर रही थीं, जिसमें उन्होंने छोटे देशों के खिलाड़ियों को मिलने वाले समर्थन की तुलना विदेशी धरती पर अमेरिकी खिलाड़ियों को मिलने वाले समर्थन से करते हुए सबसे खराब शब्द का इस्तेमाल किया था।

    गफ ने दी सफाई

    गफ ने कहा कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि प्रशंसक विशेष रूप से अपने हमवतन खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए टूर्नामेंट में यात्रा करें, बल्कि वह सामान्य तौर पर उन आयोजनों में यूएस ओपन को छोड़कर दिखने और सुनाई देने वाले समर्थन की बात कर रही थीं, जहां अमेरिकी टेनिस प्रशंसक आते हैं। गफ ने अपनी पोस्ट में कहा कि छोटे देशों के लोग अपने रंगों और झंडों के साथ आते हैं और यह साफ दिखता है कि वे किसका समर्थन कर रहे हैं।

