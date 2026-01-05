कोको गफ ने अमेरिकी टेनिस प्रशंसकों पर की गई टिप्पणियों को किया स्पष्ट, बताया क्या था असली मतलब

एपी, पर्थ: कोको गफ ने सोमवार को युनाइटेड कप के अपने सिंगल्स मैच से ठीक पहले इंटनेट मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने अमेरिकी टेनिस प्रशंसकों को लेकर हाल में की गई अपनी टिप्पणियों का संदर्भ स्पष्ट करने की कोशिश की।

यह मुद्दा साफ तौर पर ध्यान भटकाने वाला साबित हुआ और मैच भी उनके लिए अच्छा नहीं रहा। विश्व रैंकिंग में नंबर 4 पर काबिज गफ नंबर 42 जेसिका बौजास मानेइरो से 6-1, 6-7 (3), 6-0 से हार गईं। इस जीत के साथ स्पेन ने ग्रुप ए मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अमेरिकी टीम के विरुद्ध 1-0 की बढ़त बना ली।

ये थी गफ की टिप्पणी इसके बाद पुरुष सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स मुकाबले खेले जाने थे। गफ ने मैच से पहले की पोस्ट में कहा कि वह टूर्नामेंट के दौरान पहले की गई अपनी उस टिप्पणी का जिक्र कर रही थीं, जिसमें उन्होंने छोटे देशों के खिलाड़ियों को मिलने वाले समर्थन की तुलना विदेशी धरती पर अमेरिकी खिलाड़ियों को मिलने वाले समर्थन से करते हुए सबसे खराब शब्द का इस्तेमाल किया था।