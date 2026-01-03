Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ऑस्ट्रेलियन ओपन में भाग लेने वाली उम्रदराज खिलाड़ी बनेंगी वीनस, इस जापानी खिलाड़ी का तोडेंगी रिकॉर्ड

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:47 AM (IST)

    दिग्गज टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स पांच साल बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपन में वापसी करेंगी जहां वह टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाएंगी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    एपी, मेलबर्न: दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और सात बार की ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन वीनस विलियम्स पांच साल में पहली बार इस वर्ष ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भाग लेगी और इस तरह से इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाएगी। उन्हें 18 जनवरी से शुरू होने वाले वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खेलने के लिए वाइल्ड कार्ड से प्रवेश दिया गया है।

    टूर्नामेंट के आयोजकों ने शुक्रवार को घोषणा की कि 45 वर्षीय वीनस उस मेलबर्न पार्क में वापसी करने के लिए तैयार है जहां उन्होंने 28 साल पहले पहली बार हिस्सा लिया था। उन्होंने 1998 में दूसरे दौर में अपनी छोटी बहन सेरेना को हराया था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में हमवतन अमेरिकी खिलाड़ी लिंडसे डेवनपोर्ट से हार गई थीं।

    वीनस ने किया था एलान

    वीनस ने नवंबर में घोषणा की थी कि वह ऑस्ट्रेलियाई ओपन से दो सप्ताह पहले न्यूजीलैंड के आकलैंड में खेलेंगी, जहां उन्हें वाइल्ड कार्ड मिला है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के आयोजकों के अनुसार वीनस ने होबार्ट में होने वाले एक अन्य टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भी पंजीकरण कराया है। वीनस ने इससे पहले आखिरी बार 2021 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में हिस्सा लिया था। वह यहां दो बार महिला सिंगल्स में उपविजेता रह चुकी हैं। वह 2003 और 2017 में फाइनल में सेरेना से हार गई थीं।

    वीनस का बयान

    वीनस ने कहा कि मैं आस्ट्रेलिया में खेलने को लेकर बहुत उत्सुक हूं। वहां मेरी कई अविश्वसनीय यादें जुड़ी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं फिर से उस जगह लौट रही हूं जिसका मेरे करियर में बहुत महत्व रहा है। इस साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन में भाग लेकर वीनस इस टूर्नामेंट में खेलने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाएगी। वह जापान की किमिको दाते के रिकार्ड को तोड़ देंगी, जो 2015 में मेलबर्न पार्क में पहले दौर में हारने के समय 44 वर्ष की थीं।

    यह भी पढ़ें- टेनिस का रोमांच शुरू: यूनाइटेड कप की शुरुआत आज से, पर्थ व सिडनी में खेला जाएगा

    यह भी पढ़ें- 'बैटल आफ द सेक्सेस' में निक किर्गियोस ने सबालेंका को हराया, खेल के बजाए मनोरंजन के लिए याद किया जाएगा मैच