टेनिस का रोमांच शुरू: यूनाइटेड कप की शुरुआत आज से, पर्थ व सिडनी में खेला जाएगा

ब्रिस्बेन, एपी: नया साल आते ही टेनिस का रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है। एटीपी और डब्ल्यूटीए फाइनल्स 2025 के समापन के महज छह हफ्ते बाद ही पुरुष और महिला टूर के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं, जहां ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले दो हफ्तों में कई टूर्नामेंट खेले जाएंगे। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 18 जनवरी से मेलबर्न में शुरू होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत यूनाइटेड कप से होगी, जो मिक्स्ड टीमों का टूर्नामेंट है और शुक्रवार से पर्थ व सिडनी में खेला जाएगा, जिसका समापन 11 जनवरी को होगा। इसमें दुनिया के शीर्ष 10 पुरुष और महिला खिलाड़ियों में से चार कोको गफ, टेलर फ्रिट्ज, एलेक्स डी मिनौर, इगा स्वियातेक, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जैस्मिन पाओलिनी और फेलिक्स आगर अलियासिम शिरकत करेंगे।

2026 के पहले सप्ताह में यूनाइटेड कप खेला जाएगा, जिसकी अगुआई डिफेंडिग चैंपियन एरिना सबालेंका करेंगी। वह हाल ही में दुबई में निक किर्गियोस के खिलाफ बैटल आफ द सेक्सेस प्रदर्शनी मैच खेल चुकी हैं। अलकराज-सिनर नहीं आएंगे नजर ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले होने वाले टूर्नामेंट में पुरुष टेनिस के दो सबसे बड़े नाम विश्व नंबर एक कार्लोस अलकराज और दूसरे नंबर के जानिक सिनर नजर नहीं आएंगे। अलकराज और सिनर 10 जनवरी को दक्षिण कोरिया के इंचियोन में एक प्रदर्शनी मैच खेलने का फैसला कर चुके हैं। इसके बाद उनके मेलबर्न पार्क पहुंचकर तैयारियां शुरू करने की उम्मीद है। अलकराज सात वर्षों में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम में अपने कोच जुआन कार्लोस फेरेरो के बिना खेलेंगे। स्पेनिश खिलाड़ी ने हाल ही में उनके साथ अलग होने की घोषणा की है। हालांकि, नए कोच का ऐलान अभी नहीं किया गया है।

ये खिलाड़ी भी शामिल यूनाइटेड कप में अन्य खिलाड़ियों में एमा राडुकानू, नाओमी ओसाका, स्टेफानोस सितसिपास और स्टैन वावरिंका शामिल हैं। वावरिंका ने कहा है कि 2026 उनका टूर पर आखिरी साल होगा। तीन बार के ग्रैंड स्लैम विजेता वावरिंका इस समय 157वीं रैंकिंग पर हैं और संन्यास से पहले फिर से शीर्ष 100 में लौटने की उम्मीद रखते हैं। उनकी सर्वोच्च रैंकिंग नंबर-3 रही है, जो उन्होंने 2014 में आस्ट्रेलियन ओपन जीतते समय हासिल की थी।