कब आएगा WhatsApp का चैनल फीचर, अब नहीं पूछना होगा बार-बार, iPhone में खुद बजेगी घंटी ऐसे मिलेगा नोटिफिकेशन

WhatsApp rolling out a feature to allow iOS users to be notified when channels are available लंबे समय से वॉट्सऐप पर नए प्राइवेट ब्रॉडकास्ट टूल चैनल के आने की खबरें हैं। इस टूल की मदद से एक नया चैनल क्रिएट करने और अपने फॉलोअर्स जोड़ने का मौका मिल रहा है। नया टूल कब आ रहा है इसका नोटिफिकेशन अब फोन पर ही मिलेगा।