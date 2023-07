पूरी स्क्रीन पर नजर आएगा अब Whatsapp मैसेज, मैसेजिंग स्टाइल को लेकर आया नया अपडेट

Whatsapp Full width messaging interface For Android Beta Testers Know Latest Update चैटिंग ऐप वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। वॉट्सऐप के हर अपडेट पर नजर रखने वाली वेबसाइट Wabetainfo की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में एक नए मैसेजिंग स्टाइल को लेकर जानकारी मिली है। यह अपडेट वॉट्सऐप के एंड्रॉइड यूजर्स के लिए किया गया है।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। मेटा के पॉपुलर मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप का इस्तेमाल 180 से ज्यादा देशों में किया जाता है। एक बड़े यूजर बेस के साथ कंपनी प्लेटफॉर्म को लगातार अपडेट करती रहती है, ताकि यूजर्स का एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म पर बेहतर बन सके। अगर आप भी इस चैटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। कंपनी ने अपने एंड्राइड यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म के इंटरफेस को लेकर एक नया बदलाव किया है। वॉट्सऐप के नया इंटरफेस कैसा है? दरअसल वॉट्सऐप के हर अपडेट पर नजर रखने वाली वेबसाइट Wabetainfo की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में वॉट्सऐप के नए अपडेट की जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वॉट्सऐप ने कम्युनिटी अनाउंसमेंट ग्रुप में मैसेजिंग स्टाइल को लेकर एक नया बदलाव किया है। कम्युनिटी अनाउंसमेंट ग्रुप में यूजर्स अब मैसेज को स्क्रीन पर फुल विड्थ के साथ देख सकेंगे। मैसेज के साथ यूजर प्रोफाइल आइकन को भी देख सकेंगे। नए मैसेजिंग स्टाइल के लिए की इस रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। मालूम हो कि वॉट्सऐप पर अभी मैसेज बबल को पूरी स्क्रीन पर नहीं देखा जाता है। प्लेटफॉर्म पर मैसेज आधी स्क्रीन पर बैकग्राउंड के साथ नजर आता है। ऐसे में यूजर को कई बार लंबे मैसेज रीड करने में परेशानी आती है। नए अपडेट के साथ लंबे टेक्स्ट को आसानी से रीड किया जा सकेगा। कौन-से यूजर्स कर सकते हैं नए अपडेट के साथ ऐप इस्तेमाल दरअसल वॉट्सऐप के इस नए अपडेट को शुरुआती फेज में अभी कुछ एंड्रॉइड बीटा टेस्टर्स के लिए लाया गया है। बीटा यूजर्स वॉट्सऐप अपडेट के 2.23.15.4 वर्जन (WhatsApp beta for Android 2.23.15.4 update) के साथ इस मैसेजिंग के अलग स्टाइल देख सकेंगे। गूगल प्ले स्टोर से ऐप को अपडेट किया जा सकता है। इसके अलावा वॉट्सऐप के एंड्रॉइड यूजर्स के लिए इस नए इंटरफेस को आने वाले नए अपडेट्स के साथ देखा जा सकता है।

