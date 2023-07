WhatsApp यूजर्स की प्राइवेसी के लिए जल्द आ रहा ये नया फीचर, जानें क्या है खास?

WhatsApp phone number privacy feature WhatsApp ने अपने एंड्रॉइड और आईओएस बीटा यूजर्स के लिए नया प्राइवेसी फीचर पेश किया है। यह नया फीचर कॉम्युनिटी और ग्रुप में यूजर्स का नंबर हाइड कर देता है। यह फीचर ग्रुप एडमिन के फोन नंबर को हाइड नहीं करता है। यहां हम आपको इस फीचर के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

WhatsApp introduces phone number privacy feature for android and ios beta users.

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। WhatsApp के लिए मेटा आए दिन नए फीचर्स पेश करता रहता है। अब कंपनी ने यूजर्स की प्राइवेसी को देखते हुए इसमें एक एडिशन किया है। यह प्राइवेसी फीचर एंड्रॉइड और आईओएस के बीटा यूजर्स के लिए पेश किया गया है। यह फीचर ग्रुप में से नंबर हाइड कर देता है। इससे यूजर्स WhatsApp कम्युनिटी और ग्रुप में अपने नंबर को हाइड कर सकते हैं। WhatsApp का नया प्राइवेसी फीचर WhatsApp के इस नए फीचर से कम्युनिटी से जुड़ते हुए नंबर को हाइड किया जा सकता है। फिलहाल कम्युनिटी अनाउंसमेंट ग्रुप में कम्युनिटी मेंबर्स की लिस्ट पहले से ही हाइड है। हालांकि जब यूजर्स किसी मैसेज पर रिएक्शन देता है तो उसका नंबर सामने आ जाता है। इस नए फीचर के बाद कॉम्युनिटी ग्रुप में रिएक्शन देने पर भी यूजर्स का नंबर हाइड ही रहेगा। यानी कम्युनिटी के दूसरे मैंबर यूजर का मैसेज नहीं देख पाएंगे। WhatsApp का यह प्राइवेसी फीचर फिलहाल बीटा यूजर्स के लिए हैं।, जिसे लेकर WABetainfo ने जानकारी शेयर की है। रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp का यह फीचर एंड्रॉइड के बीटा वर्जन 2.23.14.19 और आईओओस के बीटा वर्जन 23.14.0.70 के लिए पेश किया गया है। हालांकि यह फीचर ग्रुप एडमिन के लिए काम नहीं करेगा। फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह फीचर कब रोलआउट किया जाएगा। ग्रुप एडमिन का नंबर हाइड नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि WhatsApp ने अभी तक आधिकारिक तौर पर फोन नंबर प्राइवेसी फीचर के रोलआउट की घोषणा नहीं की है। अंतिम रिलीज से पहले इसमें बदलाव हो सकता है। Web WhatsApp पर नंबर से कर पाएंगे लॉग-इन यूजर्स बहुत जल्द ही WhatsApp पर फोन नंबर से लॉग-इन कर पाएंगे। कंपनी इस फीचर को टेस्ट कर रही है। वेब वर्जन पर WhatsApp यूज करने के लिए यूजर्स अब तक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। अब कंपनी अपने फोन नंबर से वेबसाइट पर लॉग-इन कर सकते हैं।

Edited By: Subhash Gariya