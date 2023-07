iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp ने पेश किया स्टिकर सजेशन फीचर, अब एक टाइप पर ढूंढ पाएंगे स्पेशल इमोजी

WhatsApp New Sticker Suggestion Feature WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप iOS यूजर्स के लिए स्टिकर सजेशन फीचर जारी कर रहा है। बता दें वर्तमान में यह सुविधा केवल ऐप के बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। नए स्टिकर फीचर तक पहुंचने के लिए आपको अपडेट वर्जन 23.14.0.70 इन्स्टॉल करना होगा। आइए इस नए फीचर के बारे में आपको जानकारी देते हैं। (फाइल फोटो-जागरण)

Meta-owned platform WhatsApp has now introduced a new sticker suggestion feature for iPhone users

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। वॉट्सऐप बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के लिए हमेशा नए फीचर्स लाता रहता है। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म ने अब iPhone यूजर्स के लिए एक नया स्टिकर सजेशन फीचर पेश किया है। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप iOS यूजर्स के लिए स्टिकर सजेशन फीचर जारी कर रहा है। बता दें, वर्तमान में, यह सुविधा केवल ऐप के बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। नए स्टिकर फीचर तक पहुंचने के लिए आपको अपडेट वर्जन 23.14.0.70 इन्स्टॉल करना होगा। iPhone यूजर्स को मिलेगी नई स्टीकर ट्रे WABetaInfo ने नए फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। इस नए फीचर के शामिल होने के बाद आपको वॉट्सऐप में कीबोर्ड के ऊपर एक नई स्टीकर ट्रे नजर आएगी। यह ट्रे चैट बार में दर्ज इमोजी से जुड़े सभी स्टिकर डिस्प्ले करती है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि नया स्टिकर सुझाव फीचर बहुत मददगार है क्योंकि इंस्टॉल किए गए स्टिकर की संख्या समय के साथ बढ़ती जा रही है। किसी स्पेशल इमोजी को सर्च करने में यूजर्स का ज्यादा समय लग जाता है। नए फीचर कि मदद से यूज़र्स कम समय में स्पेशल इमोजी ढूंढ पाएंगे। WhatsApp चैट को फिल्टर करना होगा आसान WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp ऐप के लिए एक नया फिल्टर बटन विकसित कर रहा है। यह सुविधा फिलहाल एंड्रॉइड बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। फीचर का उपयोग करने के लिए आपको एंड्रॉइड बीटा संस्करण 2.23.14.17 इन्स्टॉल करना होगा। रिपोर्ट में इस बात कि जानकारी दी गई है कि वॉट्सऐप ने चैट लिस्ट के टॉप पर तीन फ़िल्टर पेश करने की योजना बनाई है। चैट लिस्ट को फ़िल्टर करने की क्षमता अभी टेस्टिंग फेज में है और यह ऐप के भविष्य के अपडेट में उपलब्ध होगी।

Edited By: Anand Pandey