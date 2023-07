WhatsApp कम्युनिटी यूजर्स के लिए आ रहा ग्रुप सजेशन फीचर, नए मेंबर्स की एंट्री होगी आसान

WhatsApp is working on a group suggestions feature for communities अगर आप भी चैटिंग के लिए वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं तो नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। वॉट्सऐप कम्युनिटीज पर यूजर्स के लिए एक नया फीचर लाया जा रहा है। नए फीचर का नाम ग्रुप सजेशन है। इस फीचर के साथ कम्युनिटीज में यूजर्स एडमिन को अपने ग्रुप्स को जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर सकेंगे।