WhatsApp अपने यूजर इंटरफेस में कर रहा बड़ा बदलाव, नए डिजाइन के साथ मिलेगा फ्लोटिंग एक्शन बटन

WhatsApp is reportedly rolling out rounded alerts that follow the latest Material Design 3 guidelines

नई दिल्ली, टेक डेस्क। मेटा के स्वामित्व वाला लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशन वॉट्सऐप कथित तौर पर नए मटेरियल डिज़ाइन 3 दिशानिर्देशों का पालन करने वाले राउंडेड अलर्ट जारी कर रहा है। मटेरियल डिजाइन 3 Google के ओपन-सोर्स डिजाइन सिस्टम का नया वर्जन है, जो यूजर इंटरफेस डिजाइन को और बेटर बनाता है। WABetaInfo ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वॉट्सऐप रीडिजाइन किए गए स्विच और फ्लोटिंग एक्शन बटन पेश करके एक नया एडिटेड इंटरफेस जारी कर रहा है। डिजाइन में हुए ये बदलाव रिपोर्ट से पता चला कि यह मटेरियल डिजाइन 3 नियमों के साथ ऐप को फिर से डिजाइन करने की उनकी परियोजना का हिस्सा है। WABetaInfo द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार, बीटा यूजर्स स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये डायलॉग एक दूसरे से अलग हैं। पिछले अपडेट में, वॉट्सऐप में अलर्ट के लिए एक स्टैंडर्ड इंटरफेस था। WABetaInfo ने कहा कि यह डिजाइन यूजर इंटरफेस को भी बेहतर बनाता है। WhatsApp ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए रीडिजाइन किया इमोजी बार WhatsApp ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए नया फीचर रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस नए फीचर में यूजर्स को इमोजी बार को स्क्रॉलअप कर सकते हैं। इससे यूजर्स को वाइड व्यू मिलेगा। इसके साथ ही इमोजी स्ट्रीकर और अवतार के लिए अलग-अलग टैब दिया गया है। नए फीचर के साथ यूजर्स व्हाट्सऐप के इमोजी बार को ऊपर की ओर स्क्रॉल कर पाएंगे, जिससे उन्हें वाइडर व्यू मिलेगा। इसके साथ ही यूजर्स को GIF, स्टीकर्स और अवतार सेक्शन के लिए अलग-अलग टैब मिलेंगे। कैसे काम करेगा यह फीचर इस नए फीचर का यूज करने के लिए आपको मैसेज बॉक्स में दिख रहे इमोजी आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप वाइडर व्यू के लिए इमोजी स्क्रीन को ऊपर की ओर स्क्रॉल कर सकते हैं। इससे आपको स्क्रीन पर ज्यादा इमोजी दिखाई देंगे। इससे पहले इमोजी बार का साइज आपके कीबोर्ड जितना ही होता था।

