WhatsApp से भी कर सकते हैं बिजली बिल का भुगतान, बस इन आसान प्रोसेस को करें फॉलो

How to Pay the Electricity Bill from WhatsApp अब आप वाट्सऐप का इस्तेमाल करके बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत आसान स्टेप को फॉलो करना होगा। वॉट्सऐप चैट के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान करने के लिए आपको अपने बिजली बोर्ड के नंबरों को अपने फोन में सेव करना होगा। आइए आपको पुरा प्रोसेस बताते हैं। (फाइल फोटो-जागरण)