घर बैठे Smartphone की मदद से भर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, Paytm और Google Pay का ऐसे करें इस्तेमाल

How To Pay Electricity Bill Online Using Paytm And Google Pay अगर आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए पेटीएम या गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है। आप इन दोनों ऐप्स की मदद से ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। पेटीएम और गूगल पे के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का ही प्रॉसेस बता रहे हैं।