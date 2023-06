WhatsApp ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए रीडिजाइन किया इमोजी बार, जानें क्या हुए बदलाव

WhatsApp ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए नया फीचर रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस नए फीचर में यूजर्स को इमोजी बार को स्क्रॉलअप कर सकते हैं। इससे यूजर्स को वाइड व्यू मिलेगा। इसके साथ ही इमोजी स्ट्रीकर और अवतार के लिए अलग-अलग टैब दिया गया है। यहां हम आपको व्हाट्सऐप के नए फीचर के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

WhatsApp redesigned emoji bar for Android users.

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इस महीने की शुरुआत में WhatsApp ने बीटा यूजर्स के लिए कीबोर्ड रीडिजाइन करते हुए इमोजी बार में कई बदलाव किए थे। अब मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए इस फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया है। नए फीचर के साथ यूजर्स व्हाट्सऐप के इमोजी बार को ऊपर की ओर स्क्रॉल कर पाएंगे, जिससे उन्हें वाइडर व्यू मिलेगा। इसके साथ ही यूजर्स को GIF, स्टीकर्स और अवतार सेक्शन के लिए अलग-अलग टैब मिलेंगे। नए अपडेट में मीडिया शेयरिंग और इमोजी बटन भी फिर से अरेंज किए गए हैं। व्हाट्सऐप के नए फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी एप को अपडेट करना होगा। कैसे काम करेगा यह फीचर इस नए फीचर का यूज करने के लिए आपको मैसेज बॉक्स में दिख रहे इमोजी आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप वाइडर व्यू के लिए इमोजी स्क्रीन को ऊपर की ओर स्क्रॉल कर सकते हैं। इससे आपको स्क्रीन पर ज्यादा इमोजी दिखाई देंगे। इससे पहले इमोजी बार का साइज आपके कीबोर्ड जितना ही होता था। इससे पहले व्हाट्सऐप में इस फीचर को अपने बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट किया था। अब कंपनी ने गूगल प्ले स्टोर पर इस फीचर का स्टेबल अपडेट रिलीज कर दिया है, जो धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंच रहा है। अगर आपको अब तक यह फीचर नहीं मिला तो थोड़ा इंतजार करना होगा। 'मैसेज पिन ड्यूरेशन' फीचर व्हाट्सऐप अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए नए-नए फीचर्स ऑफर करते रहता है। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी ‘मैसेज पिन ड्यूरेशन’ नाम के नए फीचर पर काम कर रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर्स एक निर्धारित समय तक मैसेज पिन कर पाएंगे। यह फीचर यूजर्स को चैट पर मैसेट पिन करने के लिए समय सीमा जैसे 24 घंटे, 7 दिन या 30 दिन चुनने का ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ ही यूजर्स समय सीमा खत्म होने पहले मैसेज को अनपिन कर सकते हैं।

Edited By: Subhash Gariya