लाख कोशिशों के बाद भी कोई दूसरा ओपन नहीं कर पाएगा आपका WhatsApp, इन्स्टॉल करते समय फोन में चेंज करें ये सेटिंग

How To Enable Finger Print Lock In WhatsApp मेटा के पॉपुलर ऐप वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए भी काम का हो सकता है। कई बार वॉट्सऐप पर यूजर की पर्सनल और प्राइवेट चैट होती हैं ऐसे में किसी दूसरे के हाथ में स्मार्टफोन देना मतलब इन चैट का दूसरे यूजर द्वारा पढ़ लिया जाना। यहां वॉट्सऐप पर फिंगरप्रिंट लॉक को एनेबल करना बता रहे हैं।