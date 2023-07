इन देशों के लिए रोलआउट हुई WhatsApp चैनल की सुविधा, कंपनी ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट

नई दिल्ली, टेक डेस्क। मेटा के पॉपुलर चैटिंग ऐप वॉट्सऐप का इस्तेमाल दुनिया भर में करोड़ों लोग करते हैं। एक बड़े यूजर ग्रुप की अलग अलग जरूरत को देखते हुए कंपनी नए नए फीचर्स को पेश करती है। अगर आप भी इस चैटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है।

दरअसल, नया अपडेट उन यूजर्स के लिए काम का हो सकता है जो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और ट्विटर पर प्लेटफॉर्म पर पॉपुलर हैं और अपनी क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं।

वॉट्सऐप अपने यूजर्स को चैनल्स की सुविधा दे रहा है। इस फीचर के साथ यूजर्स इस चैटिंग ऐप पर अपना चैनल क्रिएट कर फॉलोअर्स को जोड़ सकते हैं। इसी के साथ दूसरे वॉट्सएप यूजर्स को अपने पसंदीदा चैनल्स को फॉलो करने की सुविधा मिलने जा रही है।

कंपनी ने चैनल्स फीचर के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। जहां अभी तक वॉट्सऐप चैनल की सुविधा केवल सिंगापुर और कोल्मेबिया में रहने वाले यूजर्स को मिल रही थी वहीं अब इस लिस्ट में कुछ नए देशों का नाम भी शामिल हो गया है। वॉट्सऐप ने अपने ऑफिशियल ट्विटर चैनल से इस नए अपडेट को लेकर जानकारी दी है।

कंपनी ने एक लेटेस्ट ट्वीट में जानकारी दी है वॉट्सऐप चैनल की सुविधा अब 7 और देशों के लिए रोलआउट हो गई है।

👋 hey friends in 🇪🇬 🇨🇱 🇲🇾 🇲🇦 🇺🇦 🇰🇪 🇵🇪

WhatsApp Channels is now rolling out for you. Find, share and follow Channels that interest you 📲— WhatsApp (@WhatsApp) July 24, 2023