WhatsApp पर मैसेजिंग होगी और भी मजेदार, सैकड़ों लोगों को चुटकियों में भेज सकेंगे रिप्लाई

WhatsApp is widely rolling out a message reaction feature for community announcement groups know latest update वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। दरअसल वॉट्सऐप के वे यूजर्स जो सैकड़ों लोगों के साथ कम्युनिटी अनाउंसमेंट ग्रुप का हिस्सा हैं उनके लिए नया अपडेट जारी किया गया है। कम्युनिटी अनाउंसमेंट ग्रुप के लिए एंड्रॉइड और आईओएस वाला फीचर लाया जा रहा है।