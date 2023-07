Twitter ने यूजर्स के लिए पेश किया नया फीचर, प्लेटफॉर्म पर वीडियो डाउनलोड करना होगा अब आसान

Twitter X will now allow Users to download videos अगर आप भी पॉपुलर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। ट्विटर पर यूजर्स के लिए एक नई सुविधा को पेश किया गया है। ट्विटर यूजर्स के लिए वीडियो डाउनलोडिंग की पॉलिसी को लेकर नया अपडेट जारी किया गया है। ट्विटर यूजर्स अब प्लेटफॉर्म पर वीडियो भी डाउनलोड कर सकेंगे।