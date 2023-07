Elon Musk के आने के बाद कितना बदला Twitter, नया Logo आने तक, ऐसा रहा बदलावों का ये सफर

Twitter Journey After Elon Musk Twitter Blue New CEO Linda Yaccarino Entry Now A New Logo X ट्विटर की पहचान आज एक ऐसे माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के रूप में होती है जिसमें आए दिन नए बदलाव होते रहते हैं। अब ट्विटर का लोगो बदलकर X कर दिया गया है। ट्विटर में बदलावों का यह दौर बीते साल अक्टूबर से ही शुूरू हो गया था।