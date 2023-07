Elon Musk के एलान का Twitter पर दिखने लगा असर, ब्लैक होने लगा डैशबोर्ड; बर्ड लोगो की जगह आएगा X

Elon Musk के हालिया एलान का असर ट्विटर दिखने लगा है। ट्विटर अब नीले रंग की जगह काले हाइलाइट्स दिखने लगे हैं। ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट का लोगो बदल दिया गया है। इसके साथ ही माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर बटन काले रंग के होने लगे हैं। ट्विटर का होम बटन काले रंग का हो गया है। ट्विटर धीरे-धीरे नए रंग में रंगता जा रह है।

Twitter changes logo Bird to X theme is turning black.

