Twitter के नए Logo से है Elon Musk का 23 साल पुराना रिश्ता, प्रोफाइल फोटो पर भी आ रहा नजर, जानें X क्यों खास

नई दिल्ली, टेक डेस्क। ऑडियो-वीडियो, मैसेजिंग ही नहीं, पेमेंट और बैंकिंग जैसी सुविधाओं के साथ ट्विटर अब एक नए लोगो के साथ ग्लोबल मार्केट प्लेस बनने जा रहा है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर के लिए ब्लू बर्ड की जगह एक नए लोगो X को चुना है। मस्क ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर भी नया लोगो लगा दिया है।

x.com पर क्लिक करने के साथ ही अब twitter.com यानी ट्विटर पर पहुंचा जा सकेगा। ट्विटर का नया लोगो आज पेश होने जा रहा है। ऐसे में इस नए लोगो से एलन मस्क के खास जुड़ाव को लेकर खबरे हैं।

पॉपुलर ऑथर Walter Isaacson की मानें तो ट्विटर का नया लोगो एलन मस्क के पुराने दिनों की याद दिलाता है। X.com से एलन मस्क का वर्षों पुराना नाता है। यह साल 1999 की बात है जब 28 साल के एलन मस्क ने स्कॉटियाबैंक में उनके बेहतर एक्सपीरियंस के बाद X.com की स्थापना की थी।

