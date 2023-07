Twitter का बदलेगा नाम: Elon Musk के फैसले पर CEO Linda Yaccarino बोली - इंटरएक्टिविटी का भविष्य है X

नई दिल्ली, टेक डेस्क। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को लेकर आए दिन नए बदलाव होते रहते हैं। बीते दिन ही ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने 17 सालों बाद प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़े बदलाव का एलान किया।

एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि ट्विटर के ब्लू बर्ड की जगह अब एक नए लोगो को देखा जा सकेगा। ट्विटर का लोगो ब्लू बर्ड नहीं बल्कि एक्स (X) होगा। इसी कड़ी में ट्विटर की सीईओ लिंडा ने भी ट्वीट किया है।

ट्विटर के नए लोगो के लिए कंपनी की सीईओ लिंडा ने इसकी सराहना की है। वे एक ट्वीट के जरिए लिखती हैं कि बिजनेस और लाइफ में कुछ बड़ा और खास करने के लिए दूसरा मौका बहुत कम मिलता है।

ट्विटर ने यह कर दिखाया और कम्युनकेशन के तरीके को ही बदल दिया। अब आगे X के साथ बेहतर काम किया जाएगा।

It’s an exceptionally rare thing – in life or in business – that you get a second chance to make another big impression. Twitter made one massive impression and changed the way we communicate. Now, X will go further, transforming the global town square

ट्विटर की सीईओ लिंडा ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं, वे अपने दूसरे ट्वीट में कहती हैं कि अब X प्लेटफॉर्म यूजर्स के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ काम करेगा।

उन्होंने यूजर्स को बताया कि मैं और एलन मस्क अपनी पूरी टीम के साथ X को दुनिया के सामने लाने के लिए काम कर रहे हैं।

There’s absolutely no limit to this transformation. X will be the platform that can deliver, well….everything. @elonmusk and I are looking forward to working with our teams and every single one of our partners to bring X to the world.— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023