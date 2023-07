Twitter पर वेरिफाइड होने के साथ ही कर सकेंगे मोटी कमाई, Elon Musk ने खुद दी जानकारी

नई दिल्ली, टेक डेस्क। पॉपुलर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हाल ही में डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज को लेकर डेली लिमिट की जानकारी दी गई थी। कंपनी के सपोर्ट पेज पर यूजर्स को जानकारी दी गई थी कि केवल वेरिफाइड अकाउंट को ही अनलिमिडेट डीएम की सुविधा मिलेगी।

वे यूजर्स जो वेरिफाइड अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें एक लिमिट के बाद डीएम की सुविधा नहीं मिलेगी। इसी कड़ी में अब ट्विटर के मालिक एलन मस्क यूजर्स को पेड सब्सक्रिप्शन के साथ हजारों डॉलर की कमाई का लालच दे रहे हैं।

दरअसल एलन मस्क ने ट्विटर की पेड सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेने को लेकर एक लेटेस्ट ट्वीट किया है। एलन मस्क ने अपने इस ट्वीट में कहा है कि ट्विटर पर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू शेयरिंग की मदद से वेरिफाइड सब्सक्राइबर्स हर महीने हजारों डॉलर कमा सकते हैं।

इसके साथ ही मस्क ने ट्विटर ब्लू प्लान की जानकारियां जोड़ते हुए लिखा है कि एनुअल प्लान के साथ 7 डॉलर मासिक खर्च पर आप केवल 2 मिनट में वेरिफाइड सब्सक्राइबर्स बन सकते हैं।

Many accounts on this platform can earn thousands of dollars per month in advertising revenue sharing if they become verified subscribers!

Takes 2 mins to become a verified subscriber for $7/month (annual plan) at

https://T.co/blue