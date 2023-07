Twitter डायरेक्ट मैसेज भेजने पर भी लगाने जा रहा लिमिट, जानें क्या है कंपनी की प्लानिंग

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Twitter ने इस महीने की शुरुआत में ट्वीट देखने की लिमिट सेट कर खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब ट्विटर ने ऐलान किया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट मैसेज (डीएम) भेजने पर भी लिमिट लगाने की तैयारी में है। हालांकि यह लिमिट फिलहाल अनवेरिफाइड अकाउंट के लिए लगाई जाएगी। कंपनी ने फिलहाल डीएम लिमिट की संख्या को लेकर जानकारी नहीं दी है।

जब से एलन मस्क ने ट्विटर की कमान संभाली है वो माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर लगातार बदलाव कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब वह अनवेरिफाइड अकाउंट से जरूरी फीचर्स हटा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एसएमएस बेस्ड टू- फैक्टर अकाउंट ऑथराइजेशन और मीडिया स्टूडियो फीचर को अनवेरिफाइड यूजर्स के लिए बंद कर दिया था। ये फीचर अब सिर्फ ट्विटर ब्लू यूजर्स के लिए उपलब्ध है।

We'll soon be implementing some changes in our effort to reduce spam in Direct Messages. Unverified accounts will have daily limits on the number of DMs they can send. Subscribe today to send more messages: https://t.co/0CI4NTRw75