X सिर्फ एक नाम नहीं, सुपर ऐप की तरह काम करेगा प्लेटफॉर्म, Elon Musk कर रहे हैं ये खास तैयारी

Elon Musk says X is not just a name change माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की पहचान एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप के रूप में होती है। हालांकि बहुत जल्द यह प्लेटफॉर्म x लोगो के साथ एक नई पहचान के साथ काम करता नजर आने वाला है। एलन मस्क का नया ट्वीट बहुत सी बातों की ओर इशारा कर रहा है। मस्क ट्विटर को एक सुपर ऐप बनाने की तैयारी कर रहे हैं।