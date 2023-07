Twitter के आउटेज और नए नियमों का Bluesky को मिला फायदा, प्लेटफॉर्म पर ऑल-टाइम हाई ट्रैफिक रिकॉर्ड

Social Media Platform Bluesky all time high traffic because of Twitter new reading limits for users हाल ही में पॉपुलर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आउटेज की परेशानी सामने आई थी। इतना ही नहीं ट्विटर के मालिक एलन मस्क यूजर्स के लिए नए नियम भी पेश कर रहे हैं। ऐसे में ट्विटर का इस्तेमाल यूजर्स के लिए पहले जैसा नहीं रह गया है।