Twitter New Rule: ट्विटर ने पोस्ट देखने पर लगाई लिमिट, एक दिन में सिर्फ 600 ट्वीट पढ़ सकेंगे अनवेरिफाइड यूजर्स

Twitter New Rule ट्विटर ने यूजर्स द्वारा प्रतिदिन देखे जाने वाले ट्वीट्स की संख्या पर सख्त सीमाएं लागू की हैं। मस्क ने शनिवार को घोषणा की है कि अनवेरिफाइड यूजर्स प्रति दिन केवल 600 पोस्ट देख सकते हैं जबकि नए अकाउंट प्रतिदिन 300 ट्वीट तक सीमित हैं। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। (फाइल फोटो-जागरण)

Twitter has implemented stricter limits on the number of tweets users can view daily

नई दिल्ली, टेक डेस्क। कल देर शाम तक ट्विटर डाउन रहा। एलन मस्क लगातार ट्विटर के लिए नए नियम लेकर आ रहे हैं। अब ट्विटर ने यूजर्स द्वारा प्रतिदिन देखे जाने वाले ट्वीट्स की संख्या पर सख्त सीमाएं लागू की हैं। मस्क ने शनिवार को घोषणा की है कि अनवेरिफाइड यूजर्स प्रति दिन केवल 600 पोस्ट देख सकते हैं, जबकि नए अकाउंट प्रतिदिन 300 ट्वीट तक सीमित हैं। दूसरी ओर, वेरिफाइड अकाउंट प्रति दिन 6,000 पोस्ट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा, अनवेरिफाइड अकाउंट होल्डर को रोजाना 1000 पोस्ट पढ़ सकेंगे। मस्क ने बाद में घोषणा की कि इन लिमिट्स को जल्द ही वेरिफाइड अकाउंट के लिए 8,000 और अनवेरिफाइड अकाउंट के लिए 800 तक कम कर दिया जाएगा। इस वजह से तय की गई लिमिट ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट कर बताया कि ट्विटर के प्लेटफॉर्म पर डेटा स्क्रैपिंग यानी डेटा चोरी और सिस्टम से हेरफेर के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। इस वजह से उन्होंने ये अस्थायी लिमिट सेट की है। शुक्रवार को मस्क ने कई संगठनों द्वारा ट्विटर डेटा की आक्रामक स्क्रैपिंग के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। मस्क के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा का उपयोग करने वाली कंपनियां दोषी हैं। एलन मस्क ने कहा कि एआई का काम करने वाली लगभग हर कंपनी, स्टार्टअप्स से लेकर पृथ्वी के कुछ सबसे बड़े निगमों तक, बड़ी मात्रा में डेटा स्क्रैप कर रही थी। Twitter पर ट्वीट देखने के लिए यूजर्स को साइन इन करना जरूरी बीते शुक्रवार को ट्विटर ने एक नया बदलाव किया है। जिसके अनुसार अब यूजर्स बिना लॉग-इन किए ट्वीट नहीं देख सकते हैं। जिसका मतलब है कि अगर आप कोई ट्वीट देखना चाहते हैं तो आपको ट्विटर पर अपनी आईडी बनानी होगी। मस्क ने आगे कहा है कि ट्विटर यूजर्स का डेटा लुटा जा रहा था। मस्क ने पहले ओपनएआई जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्मों द्वारा अपने बड़े भाषा मॉडल को ट्रेनिंग करने के लिए ट्विटर के डेटा का इस्तेमाल करने पर नाराजगी व्यक्त की है।

Edited By: Anand Pandey