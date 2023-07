Twitter ने भारत में बैन किए 11 लाख से भी ज्यादा अकाउंट, ये है इसके पीछे बड़ी वजह

Twitter Ban 1132228 Accounts in India नए आईटी नियम 2021 के मुताबिक 5 मिलियन से अधिक यूजर्स वाले बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना जरूरी है। एलन मस्क के स्वामित्व वाले Twitter ने 26 अप्रैल से 25 मई के बीच भारत में कुल 1132228 अकाउंट पर बैन लगा दिया है। आइए इस खबर के बारे में डिटेल से जानते हैं (फाइल फोटो-जागरण)

Elon Musk-owned Twitter has banned a total of 11,32,228 accounts in India between April 26 and May 25

नई दिल्ली, टेक डेस्क। एलन मस्क के स्वामित्व वाले Twitter ने 26 अप्रैल से 25 मई के बीच भारत में कुल 11,32,228 अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन अकाउंट पर बाल यौन शोषण और आतंकवाद से संबंधित नीति उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। कंपनी के अनुसार, अधिकांश अकाउंट पर दुर्व्यवहार/उत्पीड़न (264), इसके बाद हेटफुल कंडक्ट (84), संवेदनशील एडल्ट कंटेंट (67) और मानहानि (51) के लिए बैन लगाया गया था। इसने देश में ट्विटर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए 1,843 अकाउंट भी हटा दिए। अपनी मासिक रिपोर्ट में, सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि उसे अप्रैल-मई की समय सीमा के दौरान अपने शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanisms) के माध्यम से भारत में यूजर्स से 518 शिकायतें प्राप्त हुईं। पिछले महीने ट्विटर ने बैन किये 25 लाख से ज्यादा अकाउंट कंपनी ने इस सप्ताह प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्थिति की बारीकियों की समीक्षा करने के बाद हमने इनमें से 25 अकाउंट के निलंबन को पलट दिया। शेष रिपोर्ट किए गए खाते बैन रहेंगे। बता दें, नए आईटी नियम 2021 के मुताबिक 5 मिलियन से अधिक यूजर्स वाले बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए मासिक अनुपालन रिपोर्ट (monthly compliance reports) प्रकाशित करना जरूरी है। ट्विटर ने कहा कि उसने 90 शिकायतों पर कार्रवाई की जो अकाउंट निलंबन के खिलाफ अपील कर रही थीं। पिछले महीने, ट्विटर ने घोषणा की थी कि उसने 26 मार्च से 25 अप्रैल के बीच भारत में 25,51,623 अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ट्विटर पर ट्वीट देखने के लिए अकाउंट होना जरूरी शुक्रवार को ट्विटर ने एक नया बदलाव किया है। जिसके अनुसार अब यूजर्स बिना लॉग-इन किए ट्वीट नहीं देख सकते हैं। जिसका मतलब है कि अगर आप कोई ट्वीट देखना चाहते हैं तो आपको ट्विटर पर अपनी आईडी बनानी होगी। मस्क ने आगे कहा है कि ट्विटर यूजर्स का डेटा लुटा जा रहा था। एलन मस्क ने इसे अस्थाई आपातकालीन उपाय कहा है।

