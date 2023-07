Twitter Down: फिर डाउन हुआ ट्विटर, यूजर्स को Tweet करने में हो रही समस्या, यहां जानें डिटेल

Elon musk के आने के बाद twitter में कई बड़े बदलाव के साथ साथ कई बार आउटेज की समस्या भी सामने आई है। अब एक बार फिर से प्लेटफॉर्म के डाउन होने की खबर सामने आ रही है। बता दें इस तरह की जानकारी देने वाली वेबसाइट Downdetector ने भी इसकी पुष्टि की है। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

Twitter facing outage users complaint about cannot retrieve tweets’ error, know the details here

नई दिल्ली, टेक डेस्क। ट्विटर एक वैश्विक आउटेज से प्रभावित हुआ है, जो हजारों यूजर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने से रोक रहा है। कई यूजर्स ने ट्वीट देखने या पोस्ट करने का प्रयास करने पर ‘cannot retrieve tweets’ एरर मैसेज देखने की शिकायत की है। भले ही ये समस्या कुछ समय के लिए रही, लेकिन रुकावट के बाद हजारों यूजर्स ने अपने अनुभव साझा करने के लिए माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट का सहारा लिया। कुछ साझा किए गए मीम्स में ट्विटर प्रमुख एलन मस्क को प्लेटफॉर्म को बहाल करने की दिशा में व्यस्त दिखाया गया है। Elon Musk be like #TwitterDown pic.twitter.com/Tp8c0pwZzU — 🔝 (@D1aphanousBTS) July 1, 2023 डाउन डिटेक्टर पर मिली शिकायतें ऑनलाइन सेवाओं पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के अनुसार, अब तक ट्विटर के साथ समस्याओं की लगभग 4,000 रिपोर्टें लॉग की गई हैं। जिसमें से कुछ यूजर्स ने ‘Rate limit exceeded error message’ देखने की भी सूचना दी है। ट्विटर ने अभी तक आउटेज को स्वीकार नहीं किया है या समस्या के कारण के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जैसे ही हम उनसे सुनेंगे हम इस रिपोर्ट को अपडेट कर देंगे, इसलिए अधिक जानकारी के लिए दोबारा जाँच करते रहें। यूजर्स को हुई समस्या बता दें कि जो आउटेज रिपोर्ट किया गया था, उसे दुनिया भर में कई यूजर्स द्वारा देखा गया था। यहां तक कि हमें भी समस्या का सामना करना पड़ा। हम यहां कुछ पिक्चर साझा कर रहे हैं, जो समस्या की जानकारी दे रहा है। साल मे तीसरी बार डाउन हुआ ट्विटर यह तीसरी बार है जब प्लेटफॉर्म को आउटेज का सामना करना पड़ रहा है। 6 मार्च को ट्विटर को कई गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लिंक ने काम करना बंद कर दिया, कुछ यूजर लॉग इन करने में असमर्थ थे और कुछ के लिए इमेज लोड नहीं हो रही थीं। इसी तरह, 8 फरवरी को भी कई ट्विटर यूजर्स ने खुद को ट्वीट करने, अकाउंट फॉलो करने या अपने डायरेक्ट मैसेज को एक्सेस में असमर्थ पाया, क्योंकि प्लेटफॉर्म ने कई तकनीकी समस्याओं का अनुभव किया।

