Threads के आगे फीकी पड़ी Twitter की चमक, आम ही नहीं खास लोगों को भी लुभा रहा Meta का नया ऐप

Meta Threads vs Twitter Social Media Users Are Shifting To Threads From Twitter मेटा के न्यूली लॉन्च्ड ऐप थ्रेड्स को लेकर आम यूजर्स ही नहीं खास सोशल मीडिया यूजर्स का भी ध्यान खींचा है। सालों से ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स मेटा थ्रेड को जॉइन कर रहे हैं। एलन मस्क द्वारा ट्विटर पर किए बदलाव यूजर्स को निराश कर रहे थे।