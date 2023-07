5 दिन में करोड़ों हुई Threads पर यूजर्स की संख्या, ChatGPT को पीछे छोड़ बना सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्लेटफॉर्म

नई दिल्ली, टेक डेस्क। बीते साल के आखिरी महीने में एआई टेक्नोलॉजी पर आधारित चैटबॉट चैटजीपीटी ने यूजर्स को लुभाने का काम किया। चैटजीपीटी को शुरुआती महीनों में ही 100 मिलियन साइन-अप के साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म का टैग मिल गया।

वहीं इस कड़ी में 5 दिन पहले आया मेटा थ्रेड्स चैटजीपीटी को भी इस रेस में पछाड़ चुका है। मालूम हो कि मेटा के थ्रेड्स ऐप ट्विटर राइवल के रूप में धमाकेदार एंट्री की थी। मेटा थ्रेड्स को इंस्टाग्राम में 6 जुलाई को लॉन्च किया गया है।

मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने थ्रेड्स को लेकर 12 घंटे पहले एक पोस्ट शेयर किया है। मार्क जुकरबर्ग ने थ्रेड्स पर महज 5 दिन में 100 मिलियन साइन-अप की जानकारी देते हुए अपनी खुशी जाहिर की है।

Threads reached 100 million sign ups over the weekend. That's mostly organic demand and we haven't even turned on many promotions yet. Can't believe it's only been 5 days!