Meta Threads पर पोस्ट खुद-ब-खुद हो जाएगी डिलीट, यूजर के लिए ऐसे काम करेगा नया फीचर

Meta Threads to feature auto delete posts option know what Adam Mosseri says मेटा का टेक्स्ट बेस्ड ऐप थ्रेड्स 97 मिलियन यूजर का आंकड़ा पार कर चुका है। बहुत जल्द यह ऐप ट्विटर को कड़ी टक्कर देने की कड़ी में 100 मिलियन यूजर का आंकड़ा पार करता नजर आएगा। ऐप पर यूजर्स को पोस्ट ऑटो- डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा।