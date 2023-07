Meta Threads अकाउंट को ऐसे कर सकते हैं डिलीट, इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को करें फॉलो

How to Delete Meta Threads Account यदि आपने थ्रेड्स आजमाया है और अपना अकाउंट हटाने का निर्णय लिया है तो हमारे पास आपके लिए बुरी खबर है। वर्तमान में आप थ्रेड्स के लिए साइन अप करने के लिए इस्तेमाल किए गए इंस्टाग्राम अकाउंट को हटाए बिना अपना थ्रेड्स खाता नहीं हटा सकते हैं। आइए आपको पुरा प्रोसेस आसानी से समझाते हैं। (फोटो-जागरण)

नई दिल्ली, टेक डेस्क। जब से एलन मस्क ने ट्विटर की कमान संभाली है, तब से इस प्लेटफॉर्म पर कई नीतिगत बदलाव हुए हैं। उदाहरण के लिए, 'व्यू लिमिट' लगाने और उन यूजर्स के लिए ब्राउज़िग एक्सेस को ब्लॉक करने का उनका हालिया निर्णय, जिन्होंने अपने अकाउंट में साइन इन नहीं किया है। ये निर्णय एआई स्टार्टअप्स द्वारा डेटा स्क्रैपिंग से लड़ने के लिए लिए गए थे। Meta Threads अकाउंट कैसे हटाएं? ट्विटर के लिए सबसे बड़ा खतरा मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व वाले मेटा थ्रेड्स से आया, जिसे लॉन्च के 18 घंटों के भीतर 30 मिलियन से अधिक डाउनलोड मिले। कई लोग नए प्लेटफ़ॉर्म को आजमाने और यह जांचने के लिए थ्रेड्स (Meta Threads) पर थे कि इसमें क्या नया पेश किया गया है। यदि आपने थ्रेड्स आजमाया है और अपना अकाउंट हटाने का निर्णय लिया है, तो हमारे पास आपके लिए कुछ बुरी खबर है। वर्तमान में, आप थ्रेड्स के लिए साइन अप करने के लिए इस्तेमाल किए गए इंस्टाग्राम अकाउंट को हटाए बिना अपना थ्रेड्स खाता नहीं हटा सकते हैं। थ्रेड्स प्रोफाइल ऐसी करें डी-एक्टिवेट इंस्टाग्राम सपोर्ट सेंटर में थ्रेड्स प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार, "आप किसी भी समय अपनी थ्रेड्स प्रोफ़ाइल को डी-एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी थ्रेड्स प्रोफ़ाइल को केवल आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को हटाकर ही हटाया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने थ्रेड्स अकाउंट को डी-एक्टिवेट करने पर विचार कर सकते हैं। इंस्टाग्राम थ्रेड्स अकाउंट को कैसे करें डिलीट? Meta Threads ऐप खोलें और नीचे दाएं कोने में अपने प्रोफ़ाइल आइकन पर टैप करें। ऊपरी दाएं कोने में मेनू आइकन पर टैप करें। यह दो हॉरिजेंटल लाइन की तरह दिखता है और निचली रेखा छोटी होती है। अकाउंट पर टैप करें और फिर Deactivate Profile पर टैप करें। Deactivate Threads profile पर टैप करें और कन्फर्म करें।

