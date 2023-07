Twitter से Threads की ओर शिफ्ट हो रहे यूजर? एक का घट रहा ट्रैफिक तो दूसरे का होने जा रहा 100 मिलियन

Meta Threads vs Twitter latest numbers suggest Twitter traffic is tanking जहां एक ओर ट्विटर के राइवल के रूप में मेटा का नया ऐप थ्रेड्स एंट्री कर चुका है वहीं ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की संख्या घट रही है। इधर मेटा थ्रेड्स लॉन्चिंग के एक हफ्ते से पहले ही 100 मिलियन यूजर बेस का आंकड़ा छूने जा रहा है।

नई दिल्ली, टेक डेस्क। माइक्रोब्लाॉगिंग वेबसाइट के रूप में जहां अभी तक ट्विटर का नाम ही लिया जाता रहा है, वहीं अब टेक्स्ट बेस्ड ऐप के रूप मेटा थ्रेड्स भी एंट्री कर चुका है। मेटा के ट्विटर जैसे ऐप को आए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और यहां यूजर्स का आंकड़ा 100 मिलियन का आंकड़ा छूने वाला है। दूसरी ओर, पहले से मौजूद ट्विटर पर यूजर्स का यही यूजर बेस घट रहा है। ट्विटर पर ट्रैफिक कब से घटने लगा है? मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ट्विटर से ट्रैफिक कम होने का नया आंकड़ा सामने आया है, यह आंकड़ा ट्विटर के यूजर्स घटने को दिखा रहे हैं। ट्विटर पर यूजर्स के घटने का यह आंकड़ा इस महीने की शुरुआत के साथ ही देखा गया है। इन आंकड़ों के बाद यहां तक माना जा रहा है कि ट्विटर जुलाई के अंत तक अपने बीते 6 महीनों के सबसे कम ट्रैफिक के साथ देखा जा सकता है। किस वजह से घट रही ट्विटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या? ट्विटर पर यूजर्स के घटते आंकड़े की वजह ट्विटर का राइवल प्लेटफॉर्म मेटा थ्रेड्स माना जा सकता है। मेटा थ्रेड्स को लेकर एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यह ऐप भारतीय यूजर्स द्वारा ही सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया है। ऐप डाउनलोडिंग का आकंड़ा दर्शाता है कि यह 22 प्रतिशत भारत, 16 प्रतिशत ब्राजील, 14 प्रतिशत यूएस यूजर्स से डाउनलोड हुआ है। डेटा के मुताबिक ऐप की 75 प्रतिशत डाउनलोडिंग एंड्रॉइड डिवाइस में की गई है, जबकि बाकी की 25 प्रतिशत डाउनलोडिंग आईओएएस डिवाइस में हुई है। इधर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के मालिक एलन मस्क यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना नए बदलावों के साथ मुश्किल बना रहे हैं। आए दिन एक नए एलान के साथ किसी नए नियम की जानकारी मिलती है। वहीं, मेटा के नए ऐप थ्रेड्स को यूजर्स के लिए फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस ऐप को इंस्टाग्राम यूजर्स बिना किसी दूसरा अकाउंट को क्रिएट कर इस्तेमाल कर सकते हैं।

Edited By: Shivani Kotnala