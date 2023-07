Featured story

Threads Logo में किसी को दिखी जलेबी तो किसी को गणेश जी, यहां जानें असल में है क्या?

What is the Meaning of Threads Logo थ्रेड्स ने लॉन्च के साथ नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। ट्विटर के मुकाबले में लाई गई मेटा की नई सोशल मीडिया ऐप में यूजर्स को कुछ ही दिनों में 10 करोड़ साइन-अप मिल चुके हैं। इस सोशल मीडिया ऐप को दुनियाभर के 100 देशों में लॉन्च किया गया है। मेटा की यह ऐप फिलहाल एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।