Threads App पर Instagram CEO एडम मोसेरी के बयान ने चौंकाया, बोले- न्यूज और पॉलिटिक्स के लिए नहीं है थ्रेड्स

इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी ने अपने बयान से सबसे चौंका दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेटा की नई ऐप थ्रेड्स न्यूज और पॉलिटिकल कंटेंट के लिए नहीं है। उनका कहना था कि इंस्टाग्राम में मौजूद कॉम्यूनिटी एंटरटेनमेंट पर फोकस है। उनका यह भी कहना था कि न्यूज और पॉलिटिकल कंटेंट ऐप की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है।

Instagram CEO Adam Mosseri said Threads app is not for news and political content.

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इंस्टाग्राम के सीईओ एडम मोसेरी का थ्रेड्स ऐप को लेकर दिया हालिया बयान चर्चा में है। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में एडम मोसेरी ने बताया कि उनकी लेटेस्ट सोशल मीडिया ऐप थ्रेड्स को खासतौर पर समाचार और राजनीति से दूर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। मोसेरी के अनुसार, इस तरह के कंटेंट को शामिल करने से स्क्रूटनी, नेगेटिविटी और ऐप की इंटेग्रिटी को खतरा होता है। उनके इस बयान से यूजर्स और ऑब्जर्वर्स के बीच नई बहस शुरू हो गई है। एंटरटेनमेंट पर रहेगा फोकस इंस्टाग्राम के सीईओ के मुताबिक, थ्रेड्स ऐप राजनीति और हार्ड न्यूज को किसी तरह समर्थन या प्राथमिकता नहीं देगा। मोसेरी इस बात पर जोर देते हैं कि इंस्टाग्राम पहले से ही स्पोर्ट्स, म्यूजिक, फैशन, ब्यूटी और एंटरटेनमेंट पर केंद्रित कॉम्यूनिटी है, जिन्हें राजनीतिक या न्यूज से जुड़े कंटेंट के साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है। मोसेरी पहले फेसबुक के न्यूज फीड की देखरेख करते थे। संभव है कि उनका यह दृष्टिकोण वहीं से बना हो। थ्रेड्स को राजनीति और हार्ड न्यूज से रखने के पीछे मोसेरी का फोकस यूजर्स के दूसरे इंटरेस्ट और पॉजिटिव एक्सपीरियंस देना है। न्यूज और पॉलिटिकल कंटेंट से मेटा की दूरी हाल ही में, इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने खुद को न्यूज और पॉलीटिक्स से दूर करने के साथ-साथ विवादास्पद सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म से दूर रखने के लिए कुछ सुधार किए हैं। इसमें पॉलिटिकल कंटेंट की विजिबिलिटी कम करना प्रमुख है। इसके साथ ही कनाडा में फेसबुक और इंस्टाग्राम से न्यूज कंटेंट हटाने का भी फैसल किया है। एडम मोसेरी ने थ्रेड्स के संबंध में अपने रुख को साफ करते हुए बताया थ्रेड्स सक्रिय रूप से समाचार और राजनीति से जुड़े कंटेंट को डाउनग्रेड नहीं करेगा, लेकिन इस तरह का कंटेंट को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। 100 मिलियन साइन-अप मेटा के नए सोशल मीडिया ऐप पर यूजर्स धड़ल्ले से साइन-इन कर रहे हैं। इस ऐप को 100 देशों में रिलीज किया गया है। एंड्रॉइड और आईओएस पर मौजूद इस ऐप में अब तक 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स साइन-अप कर चुके हैं।

Edited By: Subhash Gariya