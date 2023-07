In-depth

AI टेक्नोलॉजी को लेकर कहीं जॉब जाने का मंडरा रहा खतरा, कहीं टिकी हैं बेहतर भविष्य की उम्मीद

Indians feel AI could replace their jobs Some expect transformation एआई टेक्नोलॉजी नई नहीं है लेकिन बीते कुछ महीनों से इस टेक्नोलॉजी को लेकर हर इंटरनेटर यूजर में एक क्रेज देखने को मिला है। यह टेक्नोलॉजी बीते साल चैटजीपीटी के आने के बाद से ही यूजर को लुभाने लगी है। एआई टेक्नोलॉजी को लेकर किए गए एक सर्वे में यूजर का अलग-अलग मत सामने आया है।