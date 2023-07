Google BARD से अब 40 भाषाओं में कर पाएंगे बातचीत, Image Prompt फीचर कंपनी ने किया पेश; फ्री में उठा सकेंगे मजा

Google BARD New Update अगर आप गूगल बार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बार्ड यूजर्स अब एआई चैटबॉट के साथ 40 भाषाओं में बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने एक और नया फीचर भी पेश किया है। बार्ड अब इमेज प्रॉम्प्ट को समझ सकता है। Google यह सुविधा फ्री में दे रहा है। (फाइल फोटो-जागरण)

ChatGPT rival Google BARD Users can now interact with the AI chatbot in 40 languages

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Google के ChatGPT प्रतिद्वंदी, BARD को अब तक का सबसे बड़ा अपडेट मिला है। यूजर्स अब एआई चैटबॉट के साथ 40 भाषाओं में बातचीत कर सकते हैं, जिनमें नौ भारतीय भाषाएं - हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती और उर्दू शामिल हैं। Google इसे ब्राज़ील और पूरे यूरोप जैसे अन्य क्षेत्रों में भी शुरू कर रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि बार्ड अब इमेज प्रॉम्प्ट को समझ सकता है। इसी तरह की सुविधा चैटजीपीटी के भुगतान वाले सदस्यों पर पहले से ही उपलब्ध है। दूसरी ओर, Google यह सुविधा फ्री में दे रहा है। लेकिन इसके लिए आपको अंग्रेज़ी लैंग्वेज में बात करना होगा। आज से मिलना शुरू होगा अपडेट इमेज प्रॉम्प्ट इंटीग्रेशन आज से शुरू हो जाएगा। बार्ड को यूजर्स को इमेज अपलोड करने की सुविधा देने के लिए सर्च बार पर एक कैमरा आइकन मिलेगा। यह फीचर इमेज को डिकोड करने के लिए उपयोगी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप खाने वाली सामग्री से युक्त एक इमेज अपलोड करते हैं, तो यूजर्स बार्ड से आइटम का विश्लेषण करने और व्यंजनों का सुझाव देने के लिए कह सकते हैं। बार्ड फ़ोटो के साथ भी परिणाम पेश कर सकता है। गूगल ने अपनी एक पोस्ट में कहा है कि यह सुविधा अब अंग्रेजी में लाइव है ( यूएस), और हम जल्द ही और अधिक भाषाओं में विस्तार करेंगे। बार्ड चैट को दूसरों के साथ शेयर करना होगा आसान Google यूजर्स के लिए बार्ड चैट को दूसरों के साथ शेयर करना आसान बना रहा है। यह शैक्षिक ग्राहकों के लिए उपयोगी हो सकता है। यूजर्स बार्ड के साथ FAQ जैसी चैट भी बना सकते हैं और बाद में इसे साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। Google बार्ड का उपयोग करने वाले कोडर्स के लिए एक नई सुविधा जोड़ रहा है। एआई चैटबॉट अब कोडर को Google Colab के अलावा रेप्लिट में पायथन कोड एक्सपोर्ट करने की अनुमति देता है। दिलचस्प बात यह है कि कई तकनीकी कंपनियां इन-हाउस कोडर्स से बार्ड और चैटजीपीटी के साथ विवरण शेयर न करने का आग्रह कर रही हैं।

Edited By: Anand Pandey