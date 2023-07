AI टेक्नोलॉजी को लेकर चीन की बढ़ रही है दिलचस्पी, ट्विटर के मालिक Elon Musk ने कही ये बात

नई दिल्ली, टेक डेस्क। एआई टेक्नोलॉजी नई नहीं है, लेकिन बीते साल चैटजीपीटी जैसे ह्यूमन-लाइक टेक्स्ट जनरेट करने वाले चैटजीपीटी की लॉन्चिंग के बाद बड़ी टेक कंपनियों का ध्यान इस ओर आया है। चैटजीपीटी, बिंग, बार्ड जैसे कई एआई मॉडल यूजर्स के लिए पेश हो चुके हैं।

पड़ोसी देश चीन की ही बात करें तो चीन भी इस कड़ी में पीछे नहीं है। एआई टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सी चीनी कंपनियां वर्तमान में काम कर रही हैं। हाल ही में ट्वटिर के मालिक एलन मस्क ने भी चीन की एआई टेक्नोलॉजी को लेकर बढ़ती दिलचस्पी को लेकर अपना मत रखा।

ट्विटर के मालिक ने कहा कि उन्हें भी लगता है चीन एआई पर एक सहकारी अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में रुचि रखता है। दरअसल, एलन मस्क कुछ हफ्तों पहले ही चीन विजिट पर थे, ऐसे में चीन विजिट के बाद मस्क ने एआई टेक्नोलॉजी को लेकर चीन की आगे की प्लानिंग को लेकर बातें कहीं हैं।

मस्क ने कहा कि उन्होंने चीन विजिट के दौरान एआई टेक्नोलॉजी के सही उपयोग और नियमों को लेकर अपनी बातें रखी हैं।

China is definitely interested in working in a cooperative international framework for AI regulation