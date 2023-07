Smartphone को लेकर कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती, फोन चार्जिंग के लिए ये रूल आएगा काम

Smartphone Charging Mistake अक्सर स्मार्टफोन में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में स्मार्टफोन से जुड़ी ऐसी घटनाओं में फोन की बैटरी में आई खामी ही वजह बनती है। स्मार्टफोन को ठीक तरह से चार्ज किया जाए तो फोन की बैटरी की हेल्थ ठीक रहती है। डिवाइस लंबे समय तक चलाया भी जा सकता है। फोन का चार्ज करने के लिए 20-80 चार्जिंग रूल फॉलो करना चाहिए।

Do Not make this mistake while charging your phone follow this 20 80 rule

