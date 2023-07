Featured story

गलत नंबर पर हो गया है रिचार्ज तो न हों परेशान, ऐसे मिलेगा पूरा पैसा वापस

Recharge In Wrong Number What To Do Next where To complain कई बार एक गलत डिजिट डायल होने की वजह से रिचार्ज जिस फोन के लिए करवाना चाहते हैं उसके लिए न होकर किसी दूसरे फोन के लिए हो जाता है। ऐसे में यूजर को समझ नहीं आता है कि आगे क्या करना चाहिए। क्या आप जानते हैं आप अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं।