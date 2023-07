Featured story

Smartphone ही नहीं, फोन के चार्जर में भी लग सकती आग, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये 5 गलतियां

Smartphone And Charger Catch Fire Do Not Make These Mistakes While Charging Your phone स्मार्टफोन और फोन के चार्जर में आग लगने की कई घटनाएं सामने आती हैं। स्मार्टफोन यूजर की कुछ लापरवाहियों की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो स्मार्टफोन और चार्ज का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के किया जा सकता है।