Smartphone के लिए आफत न बन जाए मानसून की ये बारिश, डिवाइस सेफ्टी का रखें ध्यान, ये तरीके आएंगे आपके काम

How to keep your smartphone safe in the rains Follow These Tips इन दिनों बारिश का सीजन है ऐसे में घर से बाहर निकलने के साथ ही बारिश का होना आम है। घर से निकलते हुए छाता तो कैरी कर लेते हैं लेकिन स्मार्टफोन की सेफ्टी का ध्यान दिमाग से उतर जाता है। ऐसे में कई बार बारिश में फंसने की वजह से डिवाइस को भी नुकसान पहुंच सकता है।