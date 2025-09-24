Vastu Tips For clock: क्या घर में लगा सकते हैं एक से ज्यादा घड़ी, यहां पढ़ें वास्तु नियम

कई अपने घरों में लोग तरह-तरह की घड़ी लगाना पसंद करते हैं जो टाइम तो बताती ही है साथ ही घर की शोभा बढ़ाने का भी काम करती है। वास्तु शास्त्र में घड़ी से संबंधित वास्तु नियम भी बताए गए हैं जिनका ध्यान रखने पर अगर पर आपको जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ऐसा माना जाता है कि अगर आप घर में वास्तु नियमों का ध्यान रखते हैं, तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। जिससे सुख-शांति का माहौल बना रहता है। ऐसे में घड़ी से संबंधित कुछ वास्तु नियम (Vastu Tips) बताने जा रहे हैं। जिसमें यह बताया गया है कि घर में कितनी घड़ी लगाना अच्छा होता है और इसे किस दिशा में लगाना शुभ होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कितनी होनी चाहिए घड़ी? वास्तु शास्त्र में माना गया है कि घर में एक से अधिक घड़ी रखी जा सकती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ वास्तु नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको इससे उत्पन्न वास्तु दोष का सामना न करना पड़े। ऐसे में आपको कुछ जरूरी वास्तु नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए हर कमरे में एक-एक घड़ी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में भी घड़ी नहीं होनी चाहिए।

क्या है सही दिशा आप घर की उत्तर दिशा में घड़ी लगा सकते हैं। वास्तु शास्त्र में इस दिशा को शुभ माना गया है। इस दिशा को तरक्की और धन से जोड़कर देखा जाता है। इसके साथ ही पूर्व और पश्चिम दिशा में भी घड़ी लगाना शुभ माना गया है। लेकिन घर की दक्षिण दिशा में घड़ी लगाने से बचना चाहिए। क्योंकि इससे नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ सकता है।

(Picture Credit: Freepik) जरूर रखें इन बातों का ध्यान वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर में कभी भी खराब, रुकी हुई या टूटी-फूटी घड़ी को नहीं रखना चाहिए। इससे आपके दुर्भाग्य में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में या तो इसे ठीक करवा लेना चाहिए या फिर घर से बाहर कर देना चाहिए।